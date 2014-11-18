Директор Республиканского театра белорусской драматургии Владимир Карачевский: о проекте «Колядное рандеву»

Ваш театр готовит необычное, загадочное событие «Колядное рандеву» к Рождественским праздникам.

Владимир Карачевский, директор Республиканского театра белорусской драматургии:

Это довольно-таки интересный проект, праздничное путешествие - «Калядное рандеву». Мы делаем его которое вместе с белорусско-французским театральным обществом, которое тесно сотрудничает с нами. Что касается названия «Рандеву» - это не на кануне Рождества, а на кануне новогодних праздников. «Рандеву» - французское слово, это «встречи близких, друзей»… Мы решили сделать проект, состоящий из нескольких таких небольших блоков. Я думаю, что он будет интересен как молодежи, так и людям возрастным. Состоит из нескольких событийных блоков. Первый - променад, будет такой уличный концерт в холле. Можно отведать угощения и почувствовать вкус французских запахов. А позже можно будет посмотреть сказку «Зимний сон Пер Неля». Пер Нель - французский Дед Мороз. Мы хотим создать атмосферу праздника, подготовить к Колядам, Рождеству, Новому году, и очень хотелось создать атмосферу путешествия: из Минска в Париж, из Парижа - в Минск.

Мы меняем не то чтобы политику, а скорее имиджевую историю театра.