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XI Национальный фестиваль архитектуры «Минск-2015» пройдет с 3 по 5 сентября

03 сентября 2015 07:30
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XI Национальный фестиваль архитектуры «Минск-2015» пройдет с 3 по 5 сентября и будет приурочен к 80-летию Белорусского союза архитекторов и Всемирному дню архитектуры.

Одним из самых значительных моментов фестиваля является VI Минский международный биеннале молодых архитекторов «Леонардо». 

Какой будет архитектура будущего? На этот вопрос ответили гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - первый заместитель председателя Белорусского Союза архитекторов Вадим Дражин и директор 6-го Минского Международного биенналле молодых архитекторов «Леонардо-2015» Екатерина Корбут.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Архитектура # Екатерина Корбут # Вадим Дражин

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