Фестиваль стрит-арта с участием четырех бразильских художников открылся в Минске

Новости Беларуси. Бразильский пленер на улицах Минска. В столице открылся фестиваль стрит-арта. В 2015 году в нем участвуют четыре всемирно известных художника с южноамериканского континента. Полотнами для их шедевров стали несколько минских зданий. Расчетный центр на Кальварийской и жилой дом на Калинина заиграли новыми красками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Голец, сотрудник культурного отдела посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:

Возможно, после данного фестиваля бразильские стрит-арт агентства заинтересуются, и как-то, может быть, возможно будет пригласить наших художников туда.