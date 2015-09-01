Прямой эфир

Фестиваль стрит-арта с участием четырех бразильских художников открылся в Минске

01 сентября 2015 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бразильский пленер на улицах Минска. В столице открылся фестиваль стрит-арта. В 2015 году в нем участвуют четыре всемирно известных художника с южноамериканского континента. Полотнами для их шедевров стали несколько минских зданий. Расчетный центр на Кальварийской и жилой дом на Калинина заиграли новыми красками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Голец, сотрудник культурного отдела посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:
Возможно, после данного фестиваля бразильские стрит-арт агентства заинтересуются, и как-то, может быть, возможно будет пригласить наших художников туда.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

Другие новости рубрики

Все новости
В День белорусской письменности в Щучине будет впервые вручена Национальная литературная премия
31 августа 2015 16:34

В День белорусской письменности в Щучине будет впервые вручена Национальная литературная премия

XI Национальный фестиваль архитектуры впервые пройдет под открытым небом в историческом центре Минска
27 августа 2015 10:25

XI Национальный фестиваль архитектуры впервые пройдет под открытым небом в историческом центре Минска

Французский историк напишет книгу о Мария де Кастелян из рода Радзивиллов
26 августа 2015 17:38

Французский историк напишет книгу о Мария де Кастелян из рода Радзивиллов