Беларусь сегодня и 20 лет назад: в Минске открылась оригинальная фотовыставка

Новости Беларуси. Искусство на стыке эпох. Беларусь – сегодня и Беларусь – 20 лет назад. Как изменилась страна, рассказывает уникальный фотопроект Белорусского телеграфного агентства. На контрасте архивных и сделанных в настоящем снимках показано, какой путь прошла республика в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины, науки. К слову, заглянуть на выставку можно и не выходя из дома.

Пустые полки, фабрики в простое и надежда на лучшее со знаком вопрос. Черно-белые снимки – беспристрастные свидетели времени, которого эти ребята не застали в силу возраста. Каждому – не более 20, каждый родился уже в суверенной стране.

Константин Енджейчик, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

То, что мы видим тот контраст, который достигнут за 20 лет, невозможно представить, чтобы в современных условиях даже наиболее социально незащищенные слои нашего населения уже жили в таких условиях. Это является своеобразным показателем эффективности политики нашего государства.

Строгий костюм и серьезный взгляд выдает в этом парне будущего управленца. Косте 18. Цветные фото ему в разы ближе, и все же такой экскурс в историю для студента не менее познавателен, чем лекция.

Константин Енджейчик, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Действительно, важно провести ту аналогию между этими черно-белыми снимками и современными. Посмотреть на те результаты, которая наша страна достигла за 20 лет (это достаточно короткий промежуток времени). И те результаты, которых наша страна достигла, действительно впечатляют.

Александр Иванович – один из авторов работ. За плечами фоторепортера – 35 лет фотостажа. Через объективный объектив прошли тысячи кадров, в том числе и переломной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Толочко, фоторепортер:

Наверное, самое большое достижение нашей страны, что мы не начали все разламывать, а начали потихонечку это все реанимировать, восстанавливать. И этот путь оказался очень правильным.

50 работ: 25 на 25. Акцент – на честном контрасте. Цвета, времен, возможностей. Увидеть экспозицию можно в столичном кинотеатре «Москва» – там ее презентовали 2 сентября. Кроме того, у фотопроекта есть и виртуальный аналог.

Елена Шамаль, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Если сравнивать, то, конечно, мы идем вперед. Эта выставка показывает, что мы шаг за шагом живем лучше, но мы иногда забываем, как мы жили, и порой забываем, чего нам это стоило.

Впрочем, о том, как это было и как это стало, говорили не только фотографии. Достижения страны стали темой молодежных дебатов. Поиски ответов продолжились и после формальных вопросов. На стыке прошлого и будущего Александр Иванович спросит Костю, кем он себя видит через 20 лет в нашей Беларуси.

Константин Енджейчик, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Через 20 лет вижу себя на производстве высокотехнологическом, интеллектуальном производстве.