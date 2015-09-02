Выставка картин «От реализма к импрессионизму» из коллекции Третьяковской галереи пройдет в Минске

Новости Беларуси. «Третьяковка» в Минске. Выставка «От реализма к импрессионизму» из коллекции всемирно известной московской галереи уже размещается в стенах Национального художественного музея.

Оценить шедевры русской живописи зрители смогут в ближайшие выходные. Саврасов, Репин, Шишкин, Верещагин, Коровин. Всего в экспозиции 56 полотен 37 художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маргарита Чижмак, научный сотрудник Государственной третьяковской галереи (Москва):

В рамках нашего многолетнего сотрудничества между Третьяковской галереей и Национальным художественным музеем мы решили в этот раз представить белорусской публике выставочный проект, который называется «От реализма до импрессионизма». Даже пожертвовали какими-то экспонатами нашей постоянной экспозиции. И порадовать публику такими произведениями, как «Березовая роща», зная, что в собрании Национального музея есть такой близнец, своего рода.