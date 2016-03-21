XI международный театральный форум «Март-контакт» проходит в Могилеве

Новости Беларуси. Могилев принимает XI международный театральный форум «Март-контакт». Открывается этот молодежный проект драмой «На дне».

Новая постановка белорусского режиссера Игоря Казакова необычна по форме, художественному решению и содержанию. По сути, это поиск нового театрального языка с применением современных технологий. Усиливает визуальный эффект и то, что на сцене вместе с актерами «работают» куклы. Герои пьесы попытаются найти ответы на извечные вопросы о жизни и смерти.

Еще один не менее эксцентричный проект с куклами, который увидят зрители форума, – «Мастер и Маргарита» польского театра.

Всего же в 2016 году планируется показ 20 спектаклей из девяти стран мира: Беларуси, России, Польши, Армении, Германии и не только. В большинстве своем это премьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Мазур, член Международной ассоциации театральных критиков, член Германского центра международного института театра:

Организаторам фестиваля «Март-контакт», этого форума, удалось создать высокохудожественную атмосферу на своем фестивале. Это первое. И второе: создать такую фестивальную афишу, которую профессионалам интересно смотреть.

Анна Криулице, участник 11-го Международного театрального форума «Март-контакт» (Польша):

Надо растить хороших художников, хороших режиссеров, актеров. И такого рода фестиваль делает хорошую почву, чтобы театр развивался.