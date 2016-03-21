Победители инклюзивного фестиваля творчества детей и молодёжи «Фарбы жыцця» будут выбраны 21 марта

С 19 по 21 марта в Минске проходит финальный отборочный тур инклюзивного фестиваля творчества детей и молодёжи «Фарбы жыцця» в рамках проекта «Искусство за инклюзию людей с инвалидностью». Именно сегодня будут выбраны победители.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Логвин, координатор проекта «Искусство за инклюзию людей с инвалидностью», Ванда Скотникова, педагог дизайн-студии «Арт-декор», финалистка фестиваля «Фарбы жыцця» в номинации «Вокальное искусство» Карина Ромыш.