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Победители инклюзивного фестиваля творчества детей и молодёжи «Фарбы жыцця» будут выбраны 21 марта

21 марта 2016 07:48
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С 19 по 21 марта в Минске проходит финальный отборочный тур инклюзивного фестиваля творчества детей и молодёжи «Фарбы жыцця» в рамках проекта «Искусство за инклюзию людей с инвалидностью». Именно сегодня будут выбраны победители.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Логвин, координатор проекта «Искусство за инклюзию людей с инвалидностью», Ванда Скотникова, педагог дизайн-студии «Арт-декор», финалистка фестиваля «Фарбы жыцця» в номинации «Вокальное искусство» Карина Ромыш.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Культура # Ирина Логвин # Ванда Скотникова # Фотофакт

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