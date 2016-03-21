Выставка белорусского ткачества: в Гродно представили образцы костюмов и тканей со всех регионов страны

Новости Беларуси. Историю и традиции белорусского ткачества теперь можно узнать в Гродно. На выставке представлены образцы костюмов и тканей со всех регионов страны. Некоторым экспонатам уже более 100 лет. Основным материалом для ткачества в то время служил лён. Посетители увидят и инструменты для обработки льна и получения узорчатых тканей: чесалки, цёрницы, прялки. А ещё десятки традиционных для Беларуси техник ткачества, орнаментов и исторических символов. Их использовали в многочисленных народных обрядах. При чём каждому событию в жизни семьи соответствовал свой определённый костюм. Особые наряды надевали при рождении человека и его женитьбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Воробьёва, научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:

Мы цікавімся вельмі і народным адзеннем, і народнымі тканінамі. Прадстаўлены і беларускія традыцыйныя рушнікі, і традыцыйнае адзенне, і посцілкі, і абрусы. Тым больш, што мы трошкі, каб цікаўней было нашым малодшым наведвальнікам, расказываем і пра традыцыйныя апрацоўкі сыравіны, з якой выраблялася большасць народнай тканіны. І гэта, канешне, лён, нездарма мы так гэту выстаўку і назвалі «Ад сініх кветак да кашуль дзетак».