Народный артист Беларуси Николай Кириченко: Театр никогда не умрет, никогда!

В студии легендарный белорусский актер Беларуси Николай Михайлович Кириченко, который на неделе отпраздновал свое 70-летие. Николай Михайлович, здравствуйте. Программа «Неделя» присоединяется к поздравлениям с юбилеем. 70 лет для актерской профессии – немалый срок. И мы понимаем, что это профессия, которая постоянно связана с большим стрессом, нервами. Вы видим, как много актеров уходят из жизни очень рано. На ваш взгляд, существует какой-то рецепт творческого долголетия, работоспособности?

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:

Долголетие, оно зависит от множества факторов, иногда независящих от нас. Поэтому, какой тут рецепт?! Я знаю сейчас, здоровое питание, за собой как-то следить, избегать стрессов. Но что значит избегать стрессов? У нас, в общем-то, каждый выход на сцену своеобразный стресс. Даже если ты выходишь в одном спектакле, не знаю, сто раз спектакль сыгран, все равно стресс. Помню, давным-давно читал статистику по долгожительству: где-то мы, актеры, шли за шахтерами. Да-да, не удивляйтесь! Так было, потому что жизнь все равно в каком-то нервном режиме. Вот Зельдин – это вообще легенда.

101 год!



Николай Кириченко:

Я на него смотрю: еще танцует, понимаешь? Это вообще что-то невообразимое. Тут уже, как карты лягут.

Но его спрашивали, и он говорил, что в том числе и внимание к женскому полу.

Николай Кириченко:

Да! Да-да.

Вы же еще и преподаете в Академии искусств актерское мастерство. То есть фактически вы совмещаете две работы. Нетяжело? Вы на пенсию не собираетесь? На отдых, имеется ввиду.



Николай Кириченко:

На отдых – нет. Не надейтесь, потому что это тогда все. Это уже категорически. Я все время, когда мне говорят, чтобы вы себе пожелали, я говорю одно: работать до конца, пока есть возможность, надо работать до конца. Я уже один раз отвечал на такой вопрос. У меня спросили: «Вы же уже пенсионер, а что вы все работаете». Я говорю: «У нас актеры на пенсию не выходят, их уносят».



А сейчас, когда вы работаете, для вас что самое главное? Что сделано уже вами, то есть, есть какой-то багаж и вы спокойны за себя. Либо все-таки то, что еще предстоит сделать?



Николай Кириченко:

Вообще так нельзя: что я уже наколол, нарубил, настругал, и все – теперь я могу на этом деле почивать на лаврах. Нет! Это невозможно. Я все время мечтаю о каких-то ролях. И даже о каких-то конкретных ролях. Выбрать бы еще вот этого человека! Пройти через его жизненный путь. А успокаиваться – извините, это тогда ты уже не актер. Ты уже ремесленник.

Вы, как человек много десятилетий отдавший театру, кино, подготовке новых кадров творческих, как бы вы могли охарактеризовать нынешнюю ситуацию в белорусском кино, театре.

Николай Кириченко:

Я помню такие тревожные 90-е годы, когда зритель как будто бы зритель куда-то... проблемы были. Зритель меньше стал ходить в театр – забот больше, еще какие-то проблемы решаются. Но театр никогда не умрет, никогда! Он может видоизменяться, может интерес к нему повышаться, могут быть какие-то непонятные периоды. Может, экономические какие-то ситуации. В театр стали меньше ходить, говорят. А потом – вдруг. И сейчас смотри: билетов – не купи, не достать. Билеты за месяц продаются. Поэтому к этому надо относиться нормально. Нормально это. Но театр не умрет.

Спасибо. И еще раз с юбилеем. Продолжайте радовать нас своими работами. Не уходите не пенсию.

Николай Кириченко:

Да нет, не дождетесь.