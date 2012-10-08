X областной фестиваль народного творчества « Напев земли моей» прошел в Марьиной Горке

Новости Беларуси. «Напев земли моей». X областной фестиваль народного творчества прошел в Марьиной Горке. Юбилейный фестиваль собрал на одной сцене почти три десятка лучших народных и образцовых коллективов со всей Минской области.
Зрителей ожидало многочасовое концертное шоу. В конкурсной программе музыка на любые возрасты и вкусы: от фольклора до роковых баллад.
Рок-группа «Диас», участники фестиваля (Узда):
Были выступления на бардовском фестивале, мы все время чувствовали себя не в свой тарелке. А сегодня, благодаря залу, было чудесно, чудесная поддержка, было все здорово. Спасибо.
Ольга Лазарчик, участница коллектива «Смолачкі» (Смолевичи):
Выступаем очень давно. Даже недавно ездили в Болгарию, заняли там призовое место. Тут тоже очень понравилось.
Глеб Козлов, участник коллектива «Смолачкі» (Смолевичи):
Все очень хорошо прошло.
Юбилейный фестиваль стал самым значимым событием культурной жизни Минской области. Победители, кроме специальных дипломов, получили ценные призы: компьютеры для студии звукозаписи, музыкальные инструменты, звукоусиливающую аппаратуру. Гран-при, микроавтобус, жюри вручило ансамблю народной песни «Дзянніца» из Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Михаил Дриневский, художественный руководитель Национального академического хора имени Титовича:
Каллектывы растуць, подцягваюцца адзін да аднаго. Я думаю, што гэта вялікая і школа, і вялікі абавязак. Кожны хоча быць на сцэне лепшым.
З аднаго боку, цяжэй журы, а з другога, душа радуецца, што наша народнае мастацтва расце, мацнее, развіваецца.
Анатолий Акушевич, начальни управления культуры Миноблисполкома:
Гэты фестываль паказаў, што ў нас цудоўныя каллектывы, з вялікай гісторыяй, якія маюць свае традыцыйныя карані. Мы бачылі жывых носьбітаў фальклёру. Гэта пажалыя людзі, маладое пакаленне, якое пераймае цудоўныя традыцыі. Гэтыя людзі сёння патрэбны.