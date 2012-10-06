Балерина Ольга Гайко - гордая Кармен, романтичная Одетта, чарующая Шахерезада и любящая Эсмеральда

Один из героев недели – не чиновник, не комбайнер и не лидер политической партии. Но героиня партии в балете. И Кармен, и Джульетта, и Эсмеральда. А теперь еще и народная артистка Беларуси. Балерина Ольга Гайко – в числе тех, кому президент страны в начале недели вручил государственные награды.

В пять лет мама привела маленькую Олю в секцию художественной гимнастики, чтобы она была пластичной и грациозной. А уже в девять одаренная девочка сама решила посвятить себя балету.

По окончании хореографического колледжа Ольгу практически сразу приняли в кордебалет Большого и дали партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере».

Через четыре года, в 2001, Ольга Гайко стала лауреатом престижной международной премии «Дебют». С того момента карьера балерины стремительно пошла вверх. И сегодня в репертуаре ведущего мастера сцены Большого только главные роли: гордая Кармен, романтичная Одетта, чарующая Шахерезада и любящая Эсмеральда. Несмотря на такое разнообразие, все образы у Ольги – любимые.

Свет софитов и сцена – это парадная сторона работы артистки. Шикарные блестящие пачки Ольга надевает только на спектакль. Уже больше 20 лет каждое утро примы Большого начинается так же, как и у балерины-школьницы – с комплекса упражнений классического балета. Занятия проходят ежедневно.

После часовой разминки – четыре часа репетиций. Расслабляться некогда – за три недели труппа должна подготовить премьеру балета неоклассики «Серенада». У Ольги одна из ключевых ролей. Потому народная артистка, несмотря на опыт и заслуги, внимательно прислушивается к замечаниям знаменитого французского хореографа Нанетт Глушак.

В два часа - долгожданный перерыв на обед. Вопреки расхожему мнению о строгих диетах балерин, поесть Ольга любит со вкусом.

Еще одна слабость артистки – шоппинг. По магазинам Ольга может ходить часами.

Перед спектаклем балерина тщательно причесывается и наносит грим. Он очень яркий, чтобы зрители даже самых дальних рядов партера смогли рассмотреть лицо примы.

Субботний вечер и на сцене Большого – долгожданная премьера балета «Серенада». В нем Ольга Гайко предстанет сразу в двух новых ипостасях – героини спектакля и теперь уже народной артистки Беларуси. Судьи останутся те же – зрители.