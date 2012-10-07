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Духовно-просветительская выставка-ярмарка «Покровский кирмаш» открылась в Минске

07 октября 2012 13:26
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Новости Беларуси. «Покровский кирмаш» открылся в Минске. По традиции он приурочен к великому празднику православных христиан – Покрова Пресвятой Богородицы. На ярмарке представлены рукописные иконы, картины, работы золотошвейных мастерских. Здесь же можно купить традиционные для православной культуры книги и сувениры.

Кроме этого, посетителей ждут мастер-классы по шитью игрушек и лепке из глины. Также в рамках форума пройдет церемония награждения многодетных матерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Гусева, руководитель духовно-просветительской выставки «Покровский кирмаш»:
Основные цели нашей выставки – это содействие нашим храмам и монастырям в том, чтобы они могли отстраивать себя, реставрировать свои здания и служить на благо нашей русской православной церкви.

Посетители выставки:
Мне всегда приятно здесь быть, в этой атмосфере. Я просто нахожусь как будто в святой обстановке.

Здесь много интересного, красивого. Хочу что-нибудь купить и подарить на День матери.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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