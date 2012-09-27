Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», презентует первую книгу для взрослых

Новости Великобритании. Автор эпопеи о Гарри Поттере выпустила свою первую книгу для взрослых. Новый роман под названием «Свободное место» официально представлен в Лондоне.

Создательница бестселлеров детской литературы обратилась к будничным проблемам современных людей. В романе повествуется о небольшой британской деревушке, размещённой на юго-западе Лондона, жизнь в которой стала невыносимой из-за выборов нового члена приходского совета.

Главные проблемы связаны с тем, что кто-то начал раскрывать в интернете самые страшные тайны местных жителей, среди которых самоубийства, убийства, наркотическая зависимость, сексуальное насилие.

Джоан Роулинг, британская писательница:

Я не думаю, что книга понравится всем. Но я ею горжусь, я ее люблю. Она такая, какая есть, и как автор я сказала в ней все, что хотела. И если людям вдруг не понравится результат – что ж, пусть. Это искусство, и оно субъективно.

Британские обозреватели согласны с тем, что новый роман Роулинг станет бестселлером, как все её книги, предназначенные для детской аудитории. Впрочем, некоторые литературные критики предрекают новому произведению коммерческий успех. Такие выводы сделаны на основании того, что имя Джоан Роулинг стало своего рода брендом в мире массовой литературы. Так, в 2007 году за сутки покупатели купили почти 3 млн экземпляров «Гарри Поттер и дары смерти».



В интервью британским СМИ Роулинг призналась, что не исключает, что все же вернется к созданному ей волшебному миру. Напомним, ранее Джоан пообещала никогда не возвращаться к продолжению волшебной истории о Гарри.