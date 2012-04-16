X Международная пасхальная выставка проходит в Минске

Новости Беларуси, Минск. X Международная пасхальная выставка проходит в Белорусском национальном техническом университете. Все желающие могут полюбоваться национальными костюмами Грузии и стран Латинской Америки, подержать в руках иконы и книги XIX века, а также попробовать блюда различных национальных кухонь.

В рамках мероприятия создана благотворительная акция «Дорогую добра» для оказания помощи студентам с онкологическими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В университете проходит концерт интернациональных студенческих коллективов и звезд белорусской эстрады.

Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии:

Мы видим здесь, что представлены работы из различных стран. Мы имеем возможность познакомиться с Пасхой, как ее празднуют, какова традиция Пасхи не только в Беларуси, но и в других странах. Это помогает в сплочении, консолидации нашего общества. И то, чтобы мы едиными устами славили Христа, воскресшего из мертвых.

Иностранные студенты:

Мы отмечаем Пасху каждый год в Беларуси. Нам, как православным христианам, очень нравится здесь отмечать.

Уровень очень хороший. По сравнению с другими вузами стран мира, я считаю, что она из самых лучших.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Сегодня мы открываем новую форму сотрудничества. Не только приемное обучение иностранных граждан (с каждым годом их количество растет), но и обмен уже готовыми специалистами. Обмен на уровне магистратуры, аспирантуры.