С 16 апреля и в течение всей недели впервые в Беларуси пройдут концерты колокольных звонов

Новости Беларуси. Праздник Пасхи отмечается церковью в течение семи дней – этот период называется Светлой седмицей. С сегодняшнего дня и в течение всей недели впервые в республике пройдут концерты колокольных звонов.

По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета в Минске в православных храмах ежедневно на колокольнях будут исполнятся пасхальные звоны. Кроме того, по старой традиции, желающие смогут сами позвонить в колокола.

Накануне праздничные богослужения прошли по всей Беларуси. В пасхальных мероприятиях только в Минской области приняли участие 45 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.