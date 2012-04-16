Прямой эфир

С 16 апреля и в течение всей недели впервые в Беларуси пройдут концерты колокольных звонов

16 апреля 2012 05:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник Пасхи отмечается церковью в течение семи дней – этот период называется Светлой седмицей. С сегодняшнего дня и в течение всей недели впервые в республике пройдут концерты колокольных звонов.

По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета в Минске в православных храмах ежедневно на колокольнях будут исполнятся пасхальные звоны. Кроме того, по старой традиции, желающие смогут сами позвонить в колокола.

Накануне праздничные богослужения прошли по всей Беларуси. В пасхальных мероприятиях только в Минской области приняли участие 45 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Религия # Церковные праздники # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
13 апреля 2012 18:14

Пес Падси и ее хозяйка Эшли за три минуты стали знаменитостями!

13 апреля 2012 10:37

Анатолий Ярмоленко удостоен Межгосударственной премии за достижения в области культуры и искусства

12 апреля 2012 11:58

Михаил Турецкий, известный российский певец и дирижер, отмечает 50-летие