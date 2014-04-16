Новости Беларуси. Уникальная выставка вещей, отражающих окопную жизнь и быт солдат первой половины XX века, открылась в Гродно. Более тысячи артефактов рассказывают об истории Первой и Второй мировых войн, а также региональных конфликтов.

Среди экспонатов – предметы гигиены, фляги, специальные разговорники на разных языках, компасы, бинокли, медицинские инструменты.

Даже велосипед, на котором немецкие солдаты передвигались по территории своей части.

На выставке представлены настольные игры солдат, сухпайки и уникальная посуда для полевых условий. А также жевательные резинки и кофе, которое получали военные разных армий в качестве поощрения.

Эти вещи необходимы всем солдатам в повседневной жизни, однако их крайне редко можно увидеть в военных музеях. Экспонаты представлены из личных собраний шведских коллекционеров и военного музея в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

Выстаўка сапраўды унікальная, таму што асноўную масу прадметаў нідзе, ні у якіх фондах музеяў Беларусі мы ўбачыць не можам, таму што звязаны яны з жыццём, штодзённым побытам не толькі савецкіх салдат часоў Другой сустветнай вайны, але і салдат амерыканскіх, японскіх, англійскіх, нямецкіх. І маса ёсць рэчаў, якія мы ніколі сабе не ўявілі, што яны могуць мець вайсковае прызначэнне.