Болливуд снова в моде!

Новости Беларуси. Любовь к индийским танцам у многих девушек сохранилась еще с детства, когда они смотрели индийские фильмы и любовались прекрасными героинями, танцующими в великолепных сари, и мечтали быть похожими на этих загадочных восточных красавиц.

А сегодня уже многие из них сами демонстрируют свои навыки на различных чемпионатах.

Дарья Лонская, организатор чемпионата РБ по народным танцам и Болливуд:

На Советский Союз гремел Болливуд, на Советский Союз гремел народный танец – это все было очень популярно и поддерживалось. Сейчас происходит упадок. И хочется дать толчек для коллективов, чтобы они знали, что они нужны.

Bollywood dance неизменно радует нас в индийских фильмах. Пластика этих танцев одновременно зажигательная и женственная, горячая и чувственная.

Индийский танец — больше, чем танец! Это средство общения людей друг с другом. Любое движение тела, глаз имеет свое смысловое значение.

Язык индийского классического танца гораздо богаче и выразительнее, чем обыкновенная речь.

Дарья, участник чемпионата:

Мы считаем его красивым, нам он очень нравится – крик души.

Виктория, участник чемпионата:

Чувств переполняет очень много. Ты чувствуешь необычное счастье, которое переполняет всю душу, и главное, танцевать не для зрителей и судей, а только для себя.

В Bollywood-танцах используются классические индийские, народные и европейские танцевальные направления, и даже присутствуют элементы танца живота - это настоящее танцевальное шоу!

Полина, участник чемпионата:

Я танцую танец Персидского залива. Мой танец называется халиджи, его танцуют в таких длинных обтягивающих платьях и наверх одевают что-то свободное, которое очень обильно расшивают.

Он характеризуют образ и чувство, которое будет нести танец, выражение души танцора, его самобытность - все это костюм! Наряд имеет много значений и передает как характер героя, так и его период жизни по сюжету.

Виктория, участник чемпионата:

На мне надет костюм индийской девушки. Они танцуют в сари – индийское платье такое. Украшения для индийских девушек бывают самой различной формы, как маленькие, так и большие. Обычно взрослые девочки надевают на себя очень много браслетов, ожерелий. Им даже тяжело танцевать.

За несколько тысячелетий своего существования индийский танец нисколько не утратил своей привлекательности и продолжает восхищать своим совершенством, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.