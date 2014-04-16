Выставка «Улыбчивые чуда»: «ожившие» куски материи и пластмассы

Новости Беларуси. Что можно сделать из куска пластмассы или, например, гвоздей? Кто-то скажет, что точно не произведение искусства. Но эти материалы могут превратиться в «Улыбчивые чуда».

Екатерина Колина может «оживить» и кусок материи, и даже пластмассу. Мастер делает куклы в различных техниках уже не первый год. Планирует уйти с работы ради хобби. Говорит, что попробовать свои силы в этом жанре ей посоветовала мама.

Екатерина Колина, мастер по изготовлению кукол:

Очень курьёзная ситуация была: мама моя пошла на выставку, была поражена работами кукольных мастеров. Я сама тоже решила поинтересоваться. И так вот началось моё хобби небольшое, которое я хочу сделать делом всей своей жизни.

Это не просто куклы. Это герои детских книжек, что немаловажно - написанных белорусскими авторами.

Так случилось, что первых кукол Екатерина изготовила для своей маленькой дочки. Прочитали книжку вместе - и вот уже ее герой получил, новую, визуальную жизнь!

Екатерина Колина, мастер по изготовлению кукол:

Кукла именно для игры детям. Эта кукла из натуральных материалов. Там внутри овечья шерсть. Глазки вышиты. Волосики тоже натуральные – из шерсти. Эту куколку можно и раздевать, и одевать. Ребёнок может с ней очень активно играть.

Прогуливаешься по экспозиции, невольно вспоминаешь сказку про «Буратино». А белорусские мастера прямо как Папа Карло - из подручных материалов создают маленькие чуда.

Организаторы говорят, что выставка — не просто показ творений белорусских мастеров. Это «ожившие книги».

Потому что в наше время немного людей увлекается чтением. И, чтобы хоть как-то привлечь читателей, в Научной библиотеке БНТУ решили именно таким образом рассказать про новинки белорусского книгоиздания.

Инна Юрик, заместитель директора Научной библиотеки БНТУ:

Сегодня одно из важнейших направлений, которое развивает библиотека – вендмаркетинг. Организация различных мероприятий, которые могли бы привлекать не только нашу аудиторию, не только наших студентов, преподавательский состав, но и тех, кто живёт рядом, вокруг.

Полюбоваться «ожившими» книгами приходят семьями. В куклах находят отражение сегодняшнего дня и взрослые и дети.

Инна Юрик, заместитель директора Научной библиотеки БНТУ:

Мы обратились в сетях к художникам, которые могли бы принять в такой работе участие. Предложили список книг им на выбор, из которых они могли бы выбрать каких-то героев и предоставить их на выставку.

Чтобы понять персонажей — нужно прочитать книжку - уверены организаторы выставки.

Если еще не читали, с удовольствием пояснят, кто и откуда тот или иной персонаж.

Виктория Хомич, организатор выставки:

Есть замечательная работа по книжке Ольги Громыко. Это фантаст – классный, крутой, который живёт у нас в Минске. И вот, девочка отозвалась на наше объявление в интернете и сделала очень фактурную, интересную, а главное точную работу по книжке «Космоэколухи».

Каждый мастер представил свои работы абсолютно бесплатно. Некоторые работы проделали не одну сотню километров до выставочного зала.

И все это - не для того, чтобы похвастаться своими результатами, а чтобы хоть немножечко внести свою лепту в популяризацию чтения в стране, - говорят мастера.

Виктория Хомич, организатор выставки:

Ольга Семашко предоставила такую работу. Такой взгляд на беременную женщину, на это состояние. Мы считаем, что это знаковые экспонаты у нас.

Разные техники и изображения возвращают кого-то в детство, а кому-то позволяют им задуматься: «Может, всё-таки я прочитаю этот рассказ?», сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.