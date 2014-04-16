Звезда Раймонда Паулса появится на Аллее лауреатов специальной награды Президента Беларуси в Витебске

Новости Беларуси. «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Звезда Раймонда Паулса появится на Аллее лауреатов специальной награды Президента Беларуси. Ее закладка состоится в день открытия «Славянского базара в Витебске».

В разные годы обладателями этой почетной награды становились «Песняры», Игорь Лученок, Эдита Пьеха, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова. А первым ее лауреатом почти 10 лет назад стал российский композитор Андрей Петров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.