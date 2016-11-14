Выставка уникальных белорусских икон представлена в Национальном художественном музее

Православные, католические и униатские иконы, созданные в разное время и в разных стилях, стали жемчужинами коллекции Национального художественного музея. Летом лучшие экземпляры этой коллекции увидела публика под сводами старой пинакотеки Ватикана.

Сегодня же свой «золотой запас» художественный музей демонстрируют в Минске, причём в полном объеме – выставку дополнили габаритными иконами. Предлагаем окунуться в удивительный мир белорусской иконописи.

И вот первый образец, который, несомненно, заслуживает нашего внимания. Алтарная икона «Богоматерь Одигитрия (Минская)». Этот шедевр белорусской школы из деревни Хохлово датируется 18 веком.

На территории Беларуси сохранилось мало икон. Однако уже по тем образцам, которые дошли до нас, можно с лёгкостью судить о высоком уровне белорусской школы Иконописи. Так, например, вот эта жемчужина национальной коллекции чуть ли не единственный представитель Минского региона отличается своей необыкновенной красотой.

Особый интерес вызывает и вот этот живописный апостольский ряд из католического монастыря Святой Бригитты, что в Гродно. Кстати, основали его супруги – великий маршалок литовский Кшыштоф Веселовский и его жена Александра в память о любимой, безвременно ушедшей, приемной дочери Гризельды. Тогда же главным украшением монастыря стало вот это произведение белорусской Иконописи.

Ещё одна икона, которая вот уже несколько десятилетий приковывает внимание верующих, «Богоматерь Одигитрия Краковская». С её происхождением связана чудесная история.

Ещё одна жемчужина национальной коллекции – «Царские врата», созданные ещё в 17 веке и открывшие уже в 21 веке белорусам двери Ватикан. По ним можно также судить о развитии белорусской школы Иконописи. Ведь, этот образец создан в соответствии со всеми канонами.

Уникальные творения мастеров из униатских храмов Беларуси также заслужили внимание зрителей в Ватикане. Два праздничных ряда из разных регионов Беларуси демонстрируют удивительное мастерство белорусских иконописцев.