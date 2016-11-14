Прямой эфир

У Марка Шагала в училище была тройка по рисованию

14 ноября 2016 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У великого Марка Шагала была тройка по рисованию. Дневник учащегося Витебского городского училища опубликовал Национальный исторический архив Беларуси.

Оценки в начале прошлого века выставлялись по пятибалльной системе. И в итоговой ведомости Шагала преобладает отнюдь не высший бал. Зато лучше всего у будущего известного представителя художественного авангарда было с поведением: оценка – крепкая пятерка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси:
У нас існуе меркаванне, што раз чалавек вучыўся на тройкі-чацвёркі, то гэта кепскія адзнакі. Насамрэч раней гэта былі даволі добрыя адзнакі, таму што тройка – гэта была адзнака станоўчая. Гэта азначала, што чалавек у поўнай ступені выконваў патрабаванні праграмы. І з тройкамі вельмі лёгка пераводзіліся ў класы наступныя.

# Культура # Художник

Другие новости рубрики

Все новости
Хизри Асадулаев, поэт, переводчик, композитор, заслуженный художник Республики Дагестан: Как проявить себя во всех сферах сразу?
14 ноября 2016 07:23

Хизри Асадулаев, поэт, переводчик, композитор, заслуженный художник Республики Дагестан: Как проявить себя во всех сферах сразу?

Александр Ефремов – о «Лістападзе»: «Он становится элитарным фестивалем»
12 ноября 2016 15:30

Александр Ефремов – о «Лістападзе»: «Он становится элитарным фестивалем»

Финальным аккордом «Листопада» станет показ последнего фильма Анджея Вайды «Послеобразы»
11 ноября 2016 11:26

Финальным аккордом «Листопада» станет показ последнего фильма Анджея Вайды «Послеобразы»