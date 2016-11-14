В Париже с успехом прошло выступление Белорусского государственного ансамбля «Песняры»

Новости Беларуси. 40 лет спустя вновь в Париже. Своеобразный юбилей отметил Белорусский государственный ансамбль «Песняры».

В концертном зале Сен-Жермен коллектив выступил спустя ровно четыре десятилетия с момента первых его гастролей во Францию. В 1976 году концерт состоялся в Каннах. Нынешняя встреча с парижской публикой прошла при поддержке нашего посольства во Франции. Напомню, именно по его инициативе в Париже традиционно проходят Дни культуры Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.