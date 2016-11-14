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Хизри Асадулаев, поэт, переводчик, композитор, заслуженный художник Республики Дагестан: Как проявить себя во всех сферах сразу?

14 ноября 2016 07:23
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Асадулаев Хизри Газиевич – основоположник современной каратинской литературы, заслуженный художник Республики Дагестан, скульптор, поэт, переводчик, композитор и общественный деятель. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях во многих странах, в том числе, Москвы и Минска. Пишет стихи на родном каратинском языке. Изданы сборники: «Горо» – на каратинском и белорусском (в переводе народного поэта Беларуси Р. Бородулина) языках; «Проблески таинства» – на русском в переводе А.Аврутина (Минск) в данный сборник вошли снимки 100 авторских работ по скульптуре, живописи и графике.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Хизри Асадулаев, поэт, переводчик, композитор, заслуженный художник Республики Дагестан.

# Культура # Фотофакт # Знаменитые люди # Хизри Асудулаев

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