Новости мира. В Лос-Анджелесе открылась ретроспектива работ художника Майка Келли.

Майк Келли известен своими художественными экспериментами с объектами, пробуждавшими в нем вопросы, которые волновали его в юности.

Выставка работ художника проходит в городском Музее современного искусства. Эта экспозиция передвижная. Специалисты взялись за ее подготовку еще в 2008 году, когда Келли был жив, но собрать все воедино удалось уже после его смерти в 2012 году.

Коллекция работ Келли уже побывала в Париже, Нью-Йорке и, наконец, ее прибыла в Лос-Анджелес, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.