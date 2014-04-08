Прямой эфир

В Лос-Анджелесе открылась ретроспектива работ художника Майка Келли

08 апреля 2014 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Лос-Анджелесе открылась ретроспектива работ художника Майка Келли.

Майк Келли известен своими художественными экспериментами с объектами, пробуждавшими в нем вопросы, которые волновали его в юности.

Выставка работ художника проходит в городском Музее современного искусства. Эта экспозиция передвижная. Специалисты взялись за ее подготовку еще в 2008 году, когда Келли был жив, но собрать все воедино удалось уже после его смерти в 2012 году.

Коллекция работ Келли уже побывала в Париже, Нью-Йорке и, наконец, ее прибыла в Лос-Анджелес, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Культура # Выставки # Утро. Вокруг света

Другие новости рубрики

Все новости
Копия императорской короны России, одного из самых дорогих ювелирных изделий в мире, представлена в Минске
04 апреля 2014 13:25

Копия императорской короны России, одного из самых дорогих ювелирных изделий в мире, представлена в Минске

Мировая кинопремьера: полнометражный фильм «Шагал-Малевич» в прокате с 3 апреля
03 апреля 2014 18:00

Мировая кинопремьера: полнометражный фильм «Шагал-Малевич» в прокате с 3 апреля

Заслуженный артист Беларуси Владимир Роговцов встретил день рождения в гостях программы «Утро»!
03 апреля 2014 02:43

Заслуженный артист Беларуси Владимир Роговцов встретил день рождения в гостях программы «Утро»!