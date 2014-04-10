Выставка оригинальных открыток первой половины ХХ века в Национальной библиотеке в Минске

Новости Беларуси. Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею авторского проекта филокартиста Владимира Лиходедова, прошло сегодня в Национальной библиотеке.

«Путешествовать по времени» в рамках своих публикаций филокартист начал ровно 10 лет назад. За этот период было опубликовано более 500 статей и издано 14 альбомов с уникальными открытками. Многие издания есть даже в библиотеке конгресса США. Фотоматериалы охватывают самые значимые события белорусской истории: война 1812 года, первая и вторая мировые войны. За проект историк был удостоен премии Президента «За духовное возрождение».

10 апреля в торжественном мероприятии приняли участие издатели и публицисты, представители министерств. В рамках встречи посетители также смогли ознакомиться с экспозициями, основанными на фотоматериалах коллекционера. Здесь собрано около 200 оригинальных открыток первой половины ХХ века. Экспонироваться в кольцевом коридоре Национальной библиотеки они будут до 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лиходедов, филокартист:

Это небольшая хроника того, что сделано за 10 лет. Одна выставка посвящена Первой мировой войне, другая - 70-летию освобождения Беларуси.

Лилия Ананич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Эта выставка - не только историческое прошлое, это и наше настоящее.