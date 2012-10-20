Выставка стульев в Минске

Новости Беларуси. Выставка, посвящённая стулу. Оригинальный проект представили в Минске. Идея создания экспозиции возникла не случайно: существует мнение, что каждый архитектор и дизайнер должен смастерить собственный стул.

Среди художников и корреспондент СТВ Надежда Бука. Она представляет на выставке стул-улитку и табуретку-яичницу. Предметы интерьера выполнены в технике бутинанка, которая является основой творчества мастерицы. Это своеобразная смесь вытинанки и сюрреализма, сообщили в программе Новости 24 часа» на СТВ.

Надежда Бука, художница:

Было сложно работать с мебелью, потому что для меня было в первую очередь сложно придумать, как совместить бумагу и дерево. И я долго думала, а потом решила, что возьму за основу книгу, потом я на страницы книг наклеила улитку, эта улитка выросла в интересную сюрреалистическую форму, потому что я очень люблю это направление, и я думаю, что у меня это получилось.