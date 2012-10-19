В Национальном историческом музее с 19 октября по 12 декабря выставка БЖД

Новости Беларуси. История стальной магистрали. Выставка, приуроченная к 150-летию Белорусской железной дороги, откроется сегодня в Национальном историческом музее Минска.

Посетители смогут познакомиться с историей магистрали на различных этапах ее развития. На выставке представлены редкие экспонаты - документы и фотографии, образцы форменной одежды работников железной дороги разных времен, свечной фонарь XIX века, фарфоровая тарелка Николаевской магистрали 1912 года, макеты паровозов и тепловозов. Выставка продлится до 12 декабря. Время работы музея с 11.00 до 19.00. Выходной – понедельник.

Сегодня Белорусская железная дорога - лидер национальной системы перевозок. Она обеспечивает более 75% грузопотока и около 40% пассажирооборота. Свой юбилей стальная магистраль отпразднует 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.