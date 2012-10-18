На ледовых аренах Беларуси пройдут ледовые шоу «Gala Champions»

Новости Беларуси. Артисты и фигуристы на одной сцене.

Первое представление приглашает зрителей 24 октября в Витебске. 29 октября оно пройдет в Гродно, 7 ноября - в Молодечно, 18 ноября – Жлобин, 22 ноября – Бобруйск, 25 ноября – Гомель, Минск завершит марафон 12 декабря.

На арену ледовых дворцов республики выйдут ведущие белорусские фигуристы и музыкальные исполнители. Автором идеи стал известный белорусский композитор Олег Елисеенков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Елисеенков, руководитель проекта:

Обязательно будет ансамбль этнических белорусских духовых инструментов в средневековых костюмах. У нас будут принимать участие звезды оперной сцены, детские исполнители и белорусский скрипач. Приезжайте, посмотрите!