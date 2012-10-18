22-летний минчанин за $2,5 тысячи снял боевик и уже представил его на суд общественности

Новости Беларуси. Боевик с бюджетом в 2,5 тысячи долларов. При этом в фильме есть погоня, перестрелки и даже задействован вертолет. Даже малозатратное кино может быть успешным, уверен его режиссер Кирилл Нонгу.

Трейлер к белорусскому художественному фильму, который снял 22-летний парень, несколько недель назад взорвал Интернет. Все с нетерпением ждали премьеры. И она состоялась. Правда, пока только для друзей и прессы.

Василий Свиридов, актер:

Есть определенная неуверенность в своих силах, потому что это первый опыт. Мы ведь не профессионалы. И я даже не знаю, как это получилось. Я весь фильм не видел.

Кириллл Нонг – продюсер, сценарист, оператор, видеоинженер и режиссер фильма в одном лице. «Снимать на поражение» – не только название фильма, но и цель, которой он добивался. А с бюджетом в 2,5 тысячи долларов это оказалось не так просто.

Пока в портфолио у Кирилла несколько рекламных роликов и короткометражка. В фильмографию добавился шпионский боевик, по сути, первая ласточка в белорусском кинематографе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Нонг, режиссер:

Я работаю за идею. В данном случае этот фильм был, скорее, криком души, потому что я до этого снимал в основном рекламные ролики. Постоянно было ощущение голода, хотелось заниматься именно тем, что хочу делать.

Вадим Хейфец, актер:

Мой герой озадачен тем, что в его жизни происходит немного больших событий, он снимает свадьбы. К счастью, ему попадается режиссер, который говорит: «Давай снимать настоящее кино». Он этому поддается и идет на авантюру.

По сути, слова Александра и есть синопсис фильма «Снимать на поражение». Главные герои фильма – друзья Кирилла. Они пошли на эту авантюру абсолютно бесплатно. Ради идеи. Впрочем, как и Кирилл.

Александр Лисовский, актер:

А, может, нужны другие молодые, по-другому мыслящие режиссеры. Может быть, нужно привлекать больше молодых талантов.

Кирилл Нонг, режиссер фильма:

Я встречал очень много талантливых людей. Моего возраста, старше или младше меня. Они, в принципе, могли бы достойно проявить себя в кинематографе, если бы им дали шанс.

Этот фильм не для коммерческого проката. Его не будут показывать в кинотеатрах страны. Начиная с 20 октября боевик «Снимать на поражение» можно будет увидеть на сайте режиссера.