Выставка ростовых кукол Ирины Хануник-Ромбальской открылась в Центре современного искусства в Минске

Новости Беларуси. Телеведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская презентует выставку ростовых кукол. Это уже вторая по счету экспозиция художницы. На этот раз коллекция пополнилась куклами в полный рост и несколькими арт-объектами. Все они фантасмогоричны и отражают изнанку современной жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивлять новыми идеями Ирине Хануник-Ромбальской не впервой. Художница уже и с большим успехом презентовала выставку кукол. Спустя почти год теледива создала новую экспозицию. На этот раз куклы выросли. Выставка пополнилась ростовыми экземплярами. Некоторые из них - настоящие арт-объекты. Вот, к примеру, «королева инстаграма», как сама автор называет куклу. Скульптура – своеобразная пародия на людей, которые все свое время проводят в Интернете.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки:

Мы решили, что искусство можно соединить с этим. Приходите на выставку, берете телефон - вот и пожалуйста! Это такой сарказм, ирония над девушками, парнями молодыми, которые зависли в Интернете и которые ничего, кроме этого телефона ничего в жизни не видят.

Авторские скульптуры стали выразительней. Сарказм и ирония еще острее. В куклах, говорит автор, попытка показать жизнь и людей, какие они есть. Причем, как говорится, по-доброму. Есть и обнаженные экспонаты, и куклы, которые у обывателя могут вызвать удивление.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки:

Силиконовый мозг - это своеобразный стеб над женщиной 21 века. Венера Милосская в образе барби, ярко-розово раскрашенная. Может быть они кого-то обидят, расстроят, но на самом деле они сделаны не для того, чтобы кого-то расстраивать.

Выставка сделана в соавторстве. Помогал телеведущей художник Станислав Никонович. Еще одну красавицу в реальном размере воплотил известный скульптор Александр Шаппо. Большинство идей рождалось в процессе работы. Да и мужские руки пригодились. Вылепить куклу ростом в 2 метра тридцать сантиметров – задача не для слабого пола.

Станислав Никонович, соавтор выставки:

Материалы использовались различные, практически как при строительстве дома: и монтажная пена, полистирол, и пенополиуретан, гипс, шпаклевка, ПВА и так далее.

Куклы не только нестандартны по исполнению, но и весьма реалистичны: художница создает каждую из них, вдохновляясь реальными людьми. Одна из целей проекта - откровенно показать изнанку мира моды. То, что обычно остается за кадром. Художница говорит, что на этом останавливаться не собирается.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки:

Есть уже мысль сделать не 2 метра, как эта кукла - 2 м 30 см., а сделать уже и 4, и 5 метров.

Виктор Альшевский, директор Центра современного искусства:

Она стала делать большие, масштабные работы, то есть она уже вышла за те рамки, она начала находить себя. То есть это очень талантливый, интересный проект.

Понаблюдать за жизнью кукол минчане смогут еще три недели. Выставка в центре современного искусства продлиться до 31 декабря.