Выставка в Минске кукол Ирины Хануник-Ромабальской «MONEYкенщицы. Iznanka. Метр восемьдесят спустя...»

Репетиция – слово, тесно связанное с повседневной жизнью любого творческого человека. Выполняя подготовительные упражнения, мы вырабатываем, доводим до совершенства определенный навык – будь то впоследствии выступление перед аудиторией, театральное представление или масштабный праздничный парад. В любом случае, репетиция – это последнее напряжение сил перед выходом «в свет». В Центре Современных Искусств необычный одноименный проект предстанет перед минскими зрителями в свете нескольких выставочных залов, объединенных экспозицией «MONEYкенщицы. Iznanka. Метр восемьдесят спустя...»: 5 декабря 2013 «театральные» подмостки займут 20 кукол, выполненных известной белорусской телеведущей, актрисой и победительницей конкурса Мисс «Multiverse International 2012», обладательницей титула Supermodel «Миссис Вселенная 2011" Ириной Хануник-Ромбальской.

Контактируя с 20 куклами Ирины, столичные зрители смогут погрузиться в атмосферу фантасмагории, иронии и гротеска. Куклы не только нестандартны по исполнению и чрезвычайно смелы наделенными образами и яркими характерами, но и, несмотря на высокую долю условности, весьма реалистичны: художница создает каждую из них, вдохновляясь реальными людьми. Рядом с каждой из кукол будет помещена фотография срежиссировнная автором и снятая знаменитым фотохудожником Михаилом Маругой, что, несомненно, в какой-то степени приглашает посетителей выставки задуматься над тем, какую «изнанку» могут видеть со стороны окружающие?

Одна из целей проекта «Репетиция» - откровенно показать другую сторону мира моды, ища ответ на вопрос: а что же прячется там, за кулисами мира гламура, фэшн и красоты? Автор проекта художественными средствами не только высказывает свою активную позицию, но и делает это смело, бескомпромиссно и даже эпатажно. Она помещает в новый контекст общепринятое представление о женской красоте, поднимая вопросы совершенно другого, нравственного, порядка.

Специально для экспозиции в Центре Современных Искусств Ирина Хануник-Ромбальская в творческом дуэте со художником Станиславом Никоновичем также выполнила ростовую куклу, которая будет представлена в неординарной инсталляции, открытой к непосредственному взаимодействию с посетителями Центра. Еще одну красавицу в реальном размере помог воплотить известный скульптор Александр Шаппо. Это и есть скульптурные куклы автора, но метр восемьдесят спустя..

Открытие экспозиции выставки «Репетиция» состоится 5 декабря 2013 года в 17 часов по адресу: город Минск, ул. Некрасова, 3, Центр Cовременных Искусств. Выставка продлится до 31 декабря 2013 года и будет доступна для посещения с 14 до 20 часов. Выходные: суббота, воскресенье. Вход свободный.