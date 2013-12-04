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В театре имени Якуба Коласа в Витебске 4 декабря - премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы»

04 декабря 2013 11:23
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Новости Беларуси. Федерико Гарсиа Лорки на Витебской сцене. Сегодня в театре имени Якуба Коласа состоится премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы». Известную пьесу знаменитого испанского драматурга там поставили болгарские режиссеры. По их словам, общий язык с белорусскими актерами был найден сразу. Поэтому процесс создания спектакля хоть и был трудным, но сердечным и приятным, рассказалі в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сюжету Бернарда - владелица поместья и мать пятерых дочерей. Ее единственная забота - статус приличного дома. Она все решает сама и требует от детей безоговорочного подчинения. Исходя из этой властной позиции, главную режиссерскую идею постановщики определили следующим образом: «Родители должны отпускать своих детей вовремя. Если опоздать, то это может стать большой внутренней проблемой».

# Культура # Театр

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