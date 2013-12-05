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Японскую еду включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

05 декабря 2013 17:53
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Новости Японии. Несколько дней назад ЮНЕСКО внесла традиционную кухню Японии в список нематериального культурного наследия.

В марте прошлого года одна японская общественная организация, которая борется против отрицательного отношения к японской еде после катастрофы на АЭС «Фукусима-1», направила в ЮНЕСКО запрос о наделении традиций японской кухни статусом всемирного культурного наследия.

Премьер-министр Японии отмечает, что включение в список ЮНЕСКО поможет местной кухне развиваться и привлечёт к ней большее внимание со стороны иностранцев. По данным NHK WORLD, японцы уверены, что подобное признание ценности японской еды может способствовать росту экспорта сельскохозяйственной продукции страны.

О японских символах белорусы наслышаны, но не более. Зато японские автомобили прочно вошли в обиход наравне с «бульбой» на столе. А, впрочем, японские суши начинают  конкурировать с картошкой. А что белорусское известно японцам? И что Беларусь может предложить третьей экономике мира? Смотрите фильм.

Справка:

Помимо японской кухни в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены: традиция употребления турецкого кофе, грузинский метод изготовления вина, средиземноморская диета Кипра, Хорватии, Португалии, мексиканская кухня, а также изготовление хорватских коврижек.

 

# Культура # Еда

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