Выставка раритетных вещей путешественников «Дама сдавала в багаж…» открылась в Полоцке

Новости Беларуси. «Дама сдавала в багаж…». Необычная экспозиция под одноименным названием открылась 5 марта в Полоцке. В выставочном зале – свыше трех десятков раритетных экспонатов. В том числе и те, о которых в 1926 году шутливо написал Маршак: «дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и даже маленькую собачонку.

Ольга Дамаскина, заведующая музеем традиционного ручного ткачества Поозерья:

Весна – время путешествий. Люди начинают задумываться об отдыхе. И в своей выставке мы хотели показать те предметы, с которыми люди ездили в путешествия. И у нас есть отдельное место, куда каждый желающий может принести свой чемодан, свою какую-то сумку и она займет достойное место в экспозиции нашей выставки.

Путешествия XX века в большинстве своем были связаны с железной дорогой. Потому ключевое место в экспозиции отведено поезду. Пусть и в миниатюре, и импровизированному купе. И уже вокруг него – предметы, которые в XX веке брали с собой в путешествие наши предки. Разнообразные кошельки, корзины, авоськи. Есть, к примеру, плетеный кошель, в котором носили вещи за плечами. Это прадедушка современного рюкзака.

Представлен и набор чемоданов, сделанных в Литве 30 лет назад. Такие, кстати, были практически в каждой семье. А самый старый и большой экспонат – чемодан времен Российской Империи. Есть и другие предметы, не совсем обычные, но очень любопытные.

Татьяна Бакунова, старший научный сотрудник Музея традиционного ручного ткачества Поозерья:

Это такой интересный экспонат, называется «Лямки для переноски коробок». В принципе, все очень просто: есть ручка у него, в данном случае это деревянная ручка, а также есть вот такие вот ремни, чтобы не держать коробки в руках, а это временами очень неудобно, поэтому перевязывали коробки вот такими ремнями.

Окунуться в мир прошлого можно будет еще на протяжении почти двух месяцев. Выставка открыта до 20 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.