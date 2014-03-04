Конкурс «День пирога» прошел в минском Дворце культуры ветеранов в преддверии 8 Марта

Новости Беларуси. Пир на весь мир. В преддверии 8 Марта в минском Дворце культуры ветеранов прошел традиционный конкурс «День пирога». В необычном состязании приняли участие все 9 районов столицы. Каждая из команд представила на суд жюри кулинарные шедевры из теста: пироги, кулебяки, рулеты и печенье. Не обошлось и без народных песен и плясок под гармонь.

На конкурсе оценивали не только кулинарное мастерство участников, но и оригинальное представление фирменной выпечки. В 2014 году лучшими кулинарами стали ветераны Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи мингорисполкома:

Многообразие кулинарных блюд, которые наши женщины, ветераны, они удивляют этим свою семью, своих внуков. И здесь они хотели бы показать свое умение и искусство.

Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы заинтересованы, чтобы ветераны чувствовали себя в интересной жизни.