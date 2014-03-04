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3 выставки в Музее современного искусства: ожившие скульптуры, стрит-арт и психоделический фольклор

04 марта 2014 17:59
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Новости Беларуси. Ожившие скульптуры, стрит-арт прямиком с европейских улиц и психоделический фольклор. Сразу три необычные выставки открылись в Музее современного искусства. В экспозиции – динозавры Ледникового периода, танцующий Чаплин и пират верхом на крысе.

Белорусский «Дюрер» Валерий Славук представил на суд зрителей настоящее графическое пособие для изучения белорусского фольклора. Николай Байрачный – миниатюрные шедевры из керамики, а Габриэль Кайзер и Виктор Кшыштапорски – снятые со стен отпечатки уличного искусства Варшавы и Тбилиси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камила Янушкевич, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея современного изобразительного искусства:
Калі казаць пра гэтую выставу, то яна вельмі лаканічная і ўсё зроблена па трафарэтам. Нейкая спроба ідзе таксама перанесці вуліцу ў музэй, менавіта вулічнае мастацтва ў музэй. І ці магчыма гэта ўвогуле – пытанне задаееца.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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