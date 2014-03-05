На Кубе прошел ежегодный фестиваль кубинских сигар

Новости мира. Первая точка нашего путешествия - Куба. Здесь прошел ежегодный фестиваль кубинских сигар. В этом году в нем принимало участие около 600 ведущих производителей, коллекционеров и простых курильщиков из 47 стран мира.

Для них это наилучший способ попробовать элитные изысканные сорта табака, причем совершенно бесплатно. Даже разработан специальный курс, во время которого опытный сомелье учит правильно подбирать сорт сигар и алкогольный напиток.

Напомним, Куба является крупнейшим производителем сигар в мире. Ежегодно страна официально экспортирует более 150 миллионов сигар, не считая тех, что выкуривают сами кубинцы, и тех, что вывозятся в другие страны в качестве сувениров и контрабанды.

Тем временем, Япония предложила ЮНЕСКО включить в фонд мирового культурного наследия завещания летчиков-камикадзе, составленные в конце Второй мировой войны.

Сейчас в Музее Мира, посвященном истории камикадзе, находятся 333 документа, объединенные названием «Письма из Тирана». Письма были составлены обреченными на смерть летчиками перед тем, как они отправлялись в полет... Летчики-самоубийцы совершили более 3 тысяч боевых вылетов, однако в большинстве случаев американцам и их союзникам удавалось сбивать их самолеты. Тем не менее, появление камикадзе имело сильный психологический эффект. Противник их боялся, а японцы считали летчиков героями, продолжающими традиции средневековых самураев.

В третьем по населённости городе Норвегии, Тронхейме, на днях можно было наблюдать завораживающее атмосферное явление: северное сияние. Фотограф Эйвинд Скей запечатлел природное световое шоу на камеру и выложил в социальные сети. Он сказал, что счастлив наблюдать это сияние, тем более, в таком относительно отдалённом от севера городе. Согласно статистике, за последние годы число туристов, которые посещают Норвегию, значительно возросло именно из-за северного сияния.

Как объясняют учёные, это природное явление возникает в результате того, что большое число частиц от взрывов на Солнце сталкивается с магнитным полем Земли. Это происходит на высоте около ста километров, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.