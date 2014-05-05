Выставка работ, интерпретирующих произведение Льюиса Кэрролла, в Минске

Новости Минска. Алисе наскучило сидеть на берегу реки без дела, она заглянула в книжку разок-другой, но там не было ни картинок, ни разговоров. Как вдруг мимо пробежал белый кролик! Сгорая от любопытства, Алиса отправилась за ним, едва ли успев заметить, что он нырнул в кроличью норку.

Продолжение полюбившейся сказочной истории знают, пожалуй, все. Удивительная страна, которую открыл для взрослых и детей, мистер Доджсон, известный миру под именем Льюис Кэрролл, стала местом самых сокровенных и непонятных фантазий главной героини произведения - Алисы.

Алла Наровская, искусствовед, куратор выставки:

Это сюрреалистическое произведение, сюрреалистическая сказка для детей и взрослых, и, конечно, каждый художник подает свою интерпретацию: кто-то создает реалистический образ, а кто-то мифический.

Знаменитые истории о приключениях девочки Алисы давным-давно Кэрролл выдумал для своих маленьких приятелей, но пока дети завороженно наблюдают за волшебным миром и приключениями главной героини, взрослые находят скрытый смысл в давно перечитанных строчках.

Алла Наровская, искусствовед, куратор выставки:

Картина Александра Забавчика - абстрактная, и ее в замысел в том, что это интерпретация "Алисы...". Алиса, он сказал, - это "Алиса в Зазеркалье", это кроличья нора, через которую Алиса попадает в волшебный мир, (но картину можно экспонировать либо вертикально, либо горизонтально, при чем горизонтально как с одной стороны, так и с другой). Самое интересное, что детям эта картина нравится, и они видят и Алису, которая падает вот в другой волшебный мир, они видят и Зазеркалье, и тот лес, в который она попадает, и реку, через которую она переходит, поэтому для детей эта картина понятна, и в то же время родители присматривались. Да, раз работа находится в этой экспозиции, значит в ней что-то есть.

Волшебный мир Алисы так или иначе был весьма реальным миром самого Кэррола: так чудокованый шляпник - это результат профессиональной болезни шляпника того времени, а образ Чеширского Кота привнесли местные художники графства Чешир, откуда автор был родом.

Эвелина Криштапович, художник:

Первоначально на этой картине был изображен Чеширский Кот, но в ходе работы он постепенно исчезал: вначале исчезла улыбка, потом исчезли его глаза, ну и в конце он растворился.

Закрытый от взрослых, заикающийся математик, Льюис Кэрролл стал лучшим другом для детей. После обеда в его домик с башенками приходили соседские ребятишки, он угощал их чаем с апельсиновым вареньем и рассказывал сказки, которые сочинял на ходу. Сейчас, спустя столетие, "Алиса..." остается одной из самых популярных сказок в мире, сообщили в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.