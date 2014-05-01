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Обновленный кинотеатр «Москва» с вип-местами и вип-рядами открылся 1 мая в Минске

01 мая 2014 16:30
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Новости Беларуси. От кассовых аппаратов до кинозала.

После глобальной реконструкции кинотеатр «Москва» узнаешь разве что по названию. Внутри здание обновилось полностью.

Летняя олимпиада в Москве – чемпионат мира по хоккею в Минске – неслучайные параллели. Связывает эти два грандиозных события обновленный столичный кинотеатр, открытие которого в далеком 1980 году приурочили как раз к Олимпийским играм.

1 мая, в преддверии  мировых ледовых баталий, после реконструкции залы вновь распахнули свои двери для столичных киноманов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Литвинович, директор филиала кинотеатра «Москва»:
У нас очень комфортный зрительный зал. У нас было 870 мест, сейчас – 700. Но это места очень комфортабельные, удобные. У нас сегодня есть и вип-ложа, и вип-ряд. Зритель может выбирать на свое усмотрение, где ему удобнее, где ему лучше смотреть фильм.

Посетитель кинотеатра:
Зал очень просторный и сиденья очень комфортные.

# Культура # Кинотеатры Минска # Фотофакт # Александр Литвинович

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