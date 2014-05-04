Народная артистка Беларуси Наталья Гайда о секретах профессионального мастерства и о том, как сохранить вокальные данные

Новости Беларуси. Первомай — особый, двойной праздник для народной артистки Беларуси Натальи Гайды. На неделе белорусской королеве оперетты исполнилось 75 лет. С юбилеем Наталью Гайду поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Её имя хорошо известно за рубежом. В широком творческом репертуаре артистки более полусотни ведущих партий в классических опереттах, музыкальных комедиях и мюзиклах. Она создала целую галерею ярких, колоритных, запоминающихся образов - цветочница Виолетта в «Фиалке Мон-мартра», гордая, спокойная Одетта в «Баядере», блестящая Сильва в одноименной оперетте Кальмана.

Наталья Викторовна, здравствуйте! У вас фактически получается своеобразный двойной юбилей. Еще и более полувека на сцене. С какими чувствами вы встречаете эти даты? Что еще хочется сделать?

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:

Хочется просто продолжать работать. Играть роли, которые играю, надеяться на новые. И быть здоровой. Продолжать жить!

Вас что больше привлекает: классика либо что-то новаторское?

Наталья Гайда:

Нет. Меня привлекает все. Самое главное, чтобы был интересный сюжет, пьеса интересная. Но как можно не любить классику? Или как, например, можно не любить, это же целая эпоха расцвета музыкальной комедии советской и, конечно, я была счастлива, что я в эту эпоху работала. И даже тогда, когда мюзиклы стали входить в моду, и первый мюзикл у нас был поставлен Борисом Петровичем Второвым в 76 году. Это Лебедева, Виктора Лебедева, известного очень композитора. «Мост мечты». И я тогда еще начала пробовать, так сказать, этот жанр, но может быть не совсем еще его можно было назвать мюзиклом, хотя это наш, это советский. Потому что одно дело голливудские и прочие американские, английские мюзиклы, а материал, сам сюжет нужен наш. Для нашего зрителя, мне кажется, и для актеров тоже, потому что все-таки наша жизнь, наши сюжеты, они больше трогают, мне кажется, душу, сердце. И наше, и зрителей. Хотя, западные – прекрасные мюзиклы. Я всегда смотрю, но я ловлю себя на том, какое ощущение, вот как они здорово делают, как четко, как точно. То есть технически все великолепно, а вот так сказать, чтобы я второй раз пошла, что что-то вот так затронуло – нет. Хотя, это великолепно тоже.

Глядя, на, скажем так, молодежь, которая приходит в белорусскую оперетту, вы вообще видите тех людей, то поколение, которое могло бы вас сменить?



Наталья Гайда:

Ну а как же? Приходят молодые ребята. Но то, что они уже молоды, как бы ни говорили, если бы молодость у меня была, осталась. Может быть, они еще не все умеют. Это естественно, но они имеют основу, и если есть желание, то будет и умение. А я чувствую, что да, есть оно у многих. И приходят талантливые ребята, и я иногда смотрю и думаю: как он это здорово! Особенно в мюзиклах когда. Хоть считалось, что я хорошо двигаюсь, танцую, я думаю: я бы так не сделала, наверное! То есть приходят сейчас особенные из нашей Академии искусств, потому что они и подготовлены более, так сказать, сценически, актерское мастерство и так далее. Консерватория поставляет больше героев, героинь. Так что талантливые ребята приходят. Дай Бог только, чтобы они хотели и всю жизнь учились и учились. Вообще, наше искусство – это искусство молодых!



То есть, в принципе, белорусская оперетта даст когда-нибудь миру вторую Гайду?



Наталья Гайда:

Не надо второй Гайды! Пусть это будет первая Сидорова, или, я не знаю, первая Викторович!

Как вам удается сохранить такие прекрасные вокальные данные? Вот у вас есть какие-то рецепты?



Наталья Гайда:

Рецепт один. Да, постоянно поддерживать форму вокальную. А для этого надо просто. Я понимаю, когда спектакли, когда много спектаклей. Все это само собой как бы идет. Но театр, вы понимаете, мы зависим от репертуара, и иногда складывается, и довольно часто может быть так, что и одно полугодие, и год нет новой роли, и так далее, и так далее. И у всех идет репетиционный период, когда ты как бы в стороне. Вот тогда нужно обязательно держать себя в руках, в форме. То есть распеваться, естественно, все время. Ну и, конечно, как вам сказать, если есть у кого-то желание, возможности и прочее, то концертной деятельностью заняться и так далее. Заниматься с концертмейстером. То есть поддерживать форму. Так, как пианист, каждый день играет гаммы, для того, чтобы потом выйти сыграть, так и мы. И здоровье, конечно. То есть знать, что тебе можно, что тебе нельзя. Знать свой организм. Я могу сказать, что я не баловала себя никогда, горло особенно. Я жила так, как все нормальные люди. Я, например, люблю мороженое, я его ем и зимой, и летом. Я просто знаю, когда я могу его есть, конечно, ни перед пением, ни перед спектаклем. То есть, изучить саму себя. Ну и то, что касается окружающего: погоды и прочих вещей. И не кутать себя, просто одеваться по погоде. Все, как у людей, в принципе. Просто вот с некоторыми чисто профессиональными нюансами. Виноград, шипучие там всякие. Хотя я очень люблю шампанское, я то его пью, только, конечно, не перед пением. Просто всему свое время, просто знать, когда.

Спасибо!

Наталья Гайда:

Спасибо вам!