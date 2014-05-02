Второй этап продажи билетов на «Славянский базар в Витебске-2014» стартует 3 мая

Новости Беларуси. «Славянский базар» приглашает! Второй этап продажи билетов на XXIII Международный фестиваль искусств стартует в Витебске уже 3 мая. Публике станут доступны квитки на концерты, которые пройдут в Летнем амфитеатре.

В течении двух дней с начала реализации билеты на «Славянский базар в Витебске» можно будет купить в семи кассах города, а с 5 мая билеты появятся и в Интернете.

Меж тем программа форума уже почти готова. На главных концертных площадках фестиваля за пять основных и четыре дополнительных дня пройдет почти 50 мероприятий. Ожидается, что в них примут участие представители около 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.