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Выставка предметов быта советского времени в Несвиже - наша жизнь стала проще и легче

12 декабря 2012 08:58
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Новости Минской области. Любители ностальгировать смогли окунуться в конец 20 века. Выставка предметов быта в Несвиже  - это экспонаты, собранные сотрудниками историко-краеведческого музея в городе и районе.

Школьная форма и канцелярские принадлежности прошедшего столетия, новогодние игрушки, нарядная и повседневная одежда, косметика – всего несколько сот вещей, которые получили вторую жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Волчок, научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея:
Эта выставка интересна не только детям, но и взрослым, ведь многое изменилось с тех советских лет. Многое ушло в прошлое, даже та школьная форма старого образца изменилась, изменились учебники, изменилась одежда. Наша жизнь стала проще и легче.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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