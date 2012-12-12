Выставка предметов быта советского времени в Несвиже - наша жизнь стала проще и легче

Новости Минской области. Любители ностальгировать смогли окунуться в конец 20 века. Выставка предметов быта в Несвиже - это экспонаты, собранные сотрудниками историко-краеведческого музея в городе и районе.

Школьная форма и канцелярские принадлежности прошедшего столетия, новогодние игрушки, нарядная и повседневная одежда, косметика – всего несколько сот вещей, которые получили вторую жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Волчок, научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея:

Эта выставка интересна не только детям, но и взрослым, ведь многое изменилось с тех советских лет. Многое ушло в прошлое, даже та школьная форма старого образца изменилась, изменились учебники, изменилась одежда. Наша жизнь стала проще и легче.