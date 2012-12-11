Выставка в Минске до 14 января: Сутин, Шагал, Кикоин, Царфин, Кремень

Новости Минска. Заходим в музей в центре Минска, а попадаем в известное парижское кафе «Ротонда». Первый выставочный зал оформлен в стиле небезызвестного французского заведения. Здесь в начале 20 века за чашечкой кофе или бокалом вина часами заседали Сутин, Шагал, Кикоин и другие знаменитый художники. В те времена они были бедны и малоизвестны.

Катерина Изофатова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Папаша Либион, владелец кафе, позволял им находиться в кафе, не обновляя заказ. Они сидели с полупустым бокалом буквально до конца вечера. Нередко он украшал произведениями этих художников стены своего кафе, а нередко художники продавали за чашку кофе свои работы.

Под выставку отдано 4 зала. В одном из них собраны работы трех друзей: Сутина, Кикоина и Кременя. В парижском сообществе художников их называли русским словом «тройка».

Изюминка экспозиции – единственное полотно Сутина, что уже само по себе беспрецедентное событие не только для Минска, но и для Беларуси. На нем достаточно спокойная французская природа, выполненная в свойственной художнику экспрессивной драматичной манере.

Катерина Изофатова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Необходимо отметить, что Хаим Сутин и Мишель Кикоин получили свое образование не в Париже, первоначально они делают свои первые шаги в искусстве в частной рисовальной школе Якова Кругера. Хочется развенчать миф, который господствует во многих искусствоведческих исследованиях, о том, что Минск был захолустным провинциальным городом.

В 19 веке в Минске открывается городской театр, появляется общество любителей изящных искусств, популярной становится выставочная деятельность.

В начале 20 века начинает работу частная художественная школа. Ее открытие могло состояться только с разрешения петербургской академии художеств. На то время Минск был развитым губернским городом, где делали свои первые шаги в искусстве Сутин и Кикоин.

Катерина Изофатова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Сутин уезжал в 1913 году, приезжая в Париж, он знал только 2 слова: Мишель Кикоин и «Улей». Эти 2 слова помогли ему найти Мишеля Кикоина и «Улей» (интернациональное общежитие художников – ред.). Художник, который плохо говорил по-русски, художник, который плохо говорил по-французски, родным его языком был идиш, и, в принципе, он плохо налаживал коммуникацию, сохранились такие воспоминания: «Дикий-дикий человек», «Наш маленький калмык», «Человек, плохо управляющийся с вилкой» - сделал головокружительную карьеру.

Еще один представитель парижской школы - Марк Шагал. Под его работы отдан почти целый зал, на многих – влюбленные – визитная карточка художника.

Катерина Изофатова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Не случайно Шагала называют визуальным поэтом 20 века, потому что он создает мир, наполненный метафорами, символами, которые нам всем уже известны: его знаменитые летающие возлюбленные, у которых земля уходит из-под ног и вырастают крылья.

И, конечно же, влюбленные в лунном сиянии. Картина, залитая нереальным волшебным свечением.

Катерина Изофатова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Шагал был уникальным колористом, знаменит благодаря цвету мечтательности, цвету влюбленности, цвету неба. Казалось бы, ничего не предвещает беды: влюбленные парят над городом. Город – тоже неотъемлемый лейтмотив во всех произведениях Шагала. Или это витебская покосившаяся архитектура, или это Франция, или это Иерусалим.

Есть на выставке и один из автопортретов мэтра. Кстати, исследователи затрудняются их подсчитать. Полагают, что мастер писал себя более 300 раз. Представленный на выставке портрет не отражает черты. Он обобщенный, легкий.

Катерина Изофатова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Он не протоколирует свою внешность, хотя обладает весьма яркой эпатажной внешностью. Бэлла Розенфельд, когда увидела его первый раз, сказала: «Он ангел, он фавн, он зверь». Курчавые волосы, орлиный нос, очень дерзкий взгляд, островатые зубы – он представлял какую-то мистическую внешность.

Сложно не обратить внимание на работы Царфина. Эта декоративность, смелые цвета и оттенки неслучайны, ведь Царфин был оформителем тканей в домах высокой моды.

В начале 20 века эти, тогда еще начинающие, художники покинули Беларусь. И вот, спустя столетие, полотна уже признанных мастеров вернулись на родину. В Национальном музее они будут выставлены до 14 января наступающего года, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.