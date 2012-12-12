В Минске 12 декабря пройдет Национальная музыкальная премия

Новости Минска. Имена лучших музыкантов, авторов и исполнителей, а также самые популярные хиты этого года будут названы 12 декабря. Национальная музыкальная премия, которую ежегодно проводит СТВ и Министерство культуры, начнется во Дворце спорта в 19 часов.

Телеканал СТВ проводит премию уже 4 раз. В прошлом году этот проект получил статус национального. В этом году изберут 19 номинаций, в том числе «Лучшая песня года», «Лучший вокал», «Лучшая музыкальная группа», «Лучший продюсер» и «Звездочка года». Билеты на гала-концерт еще есть в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кубышкин, продюсер, номинант Национальной музыкальной премии:

Для творческих людей разумное тщеславие – очень сильный мотивационный фактор. Любому композитору, любому поэту хочется, чтобы его творчество было как можно шире востребовано. Даже номинации, не говоря уже о самом получении премии, это официальное признание, и для меня в том числе. Вообще, я жду, что все мои артисты получат премии, Аня Шаркунова, Виталик Воронко, я – мы этого заслужили.

Саша Немо, номинант Национальной музыкальной премии:

Музыкальная премия для нашей страны – это уже стало приятным событием в преддверии Нового года. Вообще, конечно, быть номинированным – это значит в какой-то степени быть признанным. Пожелать Национальной премии нашей хотел бы много-много лет, и в этом году я бы хотел как можно больше увидеть новых, молодых имен и как можно больше открытий для нашей страны.