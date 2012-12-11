Теперь рисовать граффити на фасадах зданий в Минске можно законно

Новости Минска. Нет скучным краскам и безликим стенам. Столичные граффитчики получили свое место под солнцем.

Легальные творческие площадки для любителей стрит-арта появились в Октябрьском, Центральном, Фрунзенском и Ленинском районах. Полотнами для уличных художников стали безликие заборы и невзрачные фасады зданий.

Оставить яркий след и войти в историю городского декора смогут как профессиональные райтеры, так и новички. Надо только согласовать свой эскиз с Администрацией района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.