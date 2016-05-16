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Выставка, посвященная юбилею Леона Бакста, откроется 16 мая в Большом театре

16 мая 2016 07:53
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Новости Беларуси. Выставка, посвященная юбилею Леона Бакста, откроется 16 мая в Большом театре. 150-летие выдающегося художника внесено в список памятных дат ЮНЕСКО на 2016-17 годы.

Бакст был автором сценографии к балетным спектаклям Сергея Дягилева, что и объясняет место экспозиции.

Свои работы представит белорусский художник Елена Вантрийон-Макаревич. Мастер кисти подготовила для зрителей более десятка работ, посвященных балету. «Белый лебедь», «Потрет балерины» – в Минске холсты покажут впервые. Кстати, жемчужины дягелевских «Русских сезонов» – спектакли «Тамар» и «Шахерезада» – сегодня на сцене Большого театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Картины # Леон Бакст # Елена Вантрийон-Макаревич

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