Новости Беларуси. Выставка, посвященная юбилею Леона Бакста, откроется 16 мая в Большом театре. 150-летие выдающегося художника внесено в список памятных дат ЮНЕСКО на 2016-17 годы.

Бакст был автором сценографии к балетным спектаклям Сергея Дягилева, что и объясняет место экспозиции.

Свои работы представит белорусский художник Елена Вантрийон-Макаревич. Мастер кисти подготовила для зрителей более десятка работ, посвященных балету. «Белый лебедь», «Потрет балерины» – в Минске холсты покажут впервые. Кстати, жемчужины дягелевских «Русских сезонов» – спектакли «Тамар» и «Шахерезада» – сегодня на сцене Большого театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.