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«Евровидение-2016»: Украина победила, Австралия заняла второе место, Россия – третье

15 мая 2016 10:17
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Новости Швеции. Победительницей «Евровидения» стала исполнительница из Украины. Джамала набрала в общей сложности 534 балла.

В 2016 году на международном конкурсе песни были изменены правила голосования. По сумме баллов от профессионального и зрительского жюри на втором месте оказалась представительница Австралии, на третьем – россиянин Сергей Лазарев.

Интрига конкурса разрешилось поздно ночью. Итак, следующее «Евровидение» будет принимать Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джамала, победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2016» (Украина):
Я всегда знала, что нужно верить в то, что ты делаешь, если ты считаешь, что твое дело действительно стоящее и нужное, просто делай это. Я была так счастлива, что у меня были эти три минуты каждый день. Это большая честь и в тоже время ответственность для меня. Спасибо, Европа.

Все о закулисье конкурса «Евровидение» смотрите в программе «Неделя» в 19.30.

# Культура # Евровидение 2016 # Джамала

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