«Евровидение-2016»: как лучшей песней Европы может стать австралийская и почему шведы называют наш Полоцк Пологинбургом

В ночь на 15 мая разрешится интрига «Евровидения-2016». Белорусский Иван, или IVAN в финал не попал, к сожалению, но интересно, кому же наши зрители отдадут в этот раз высшую оценку: россиянину или украинке? Или грузинским исполнителям, может быть. Тоже бывало в истории. А, может быть, Израилю? А, может быть, какой-нибудь западноевропейской стране в этот раз? Симпатии ведь диктуются и политическими трендами. Увидим это через несколько часов. А пока из Стокгольма сюжет нашего специального корреспондента Яны Шипко.

За моей спиной тот самый грин-рум, на диванчиках которого волнуются участники. А вот она – сцена «Евровидения», самой большой в мире сферической арены. Через пару часов 16 тысяч зрителей заполнят зал и Европа начнет выбирать лучшую песню года.

А пока вспомним выступление IVAN.

IVAN, кстати, единственный из участников, кому победитель прошлого «Евровидения» и ведущий нынешнего конкурса Монс в прямом эфире приготовил юмористический сюрприз.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016»:

И мне настроение он поднял, мне очень приятно, что Монс так нас поддержал и сказал, что это одна из его любимых песен.

Тут поистине всенародная любовь к белорусскому «парню с волками». IVAN хоть и не дошел до финала, а популярность его идет дальше. У конкурсантов от «большой пятерки» (стран-основательниц «Евровидения») песня до сих пор на слуху.

Джо и Джейк, представители Великобритании на конкурсе «Евровидение-2016»:

Я даже купил эту песню. Да-да, она у меня есть на телефоне, очень хорошая песня.

Амир, представитель Франции на конкурсе «Евровидение-2016»:

Хорошая мелодия, хороший парень. Очень высокий и очень хороший.

Позитива хватает повсюду. Вот она и та самая «Эйфория», и «Heroes» шведских победителей «Евровидения» из поющего светофора. Устоять на красном сигнале невозможно.

Пока объединить музыкальный мир пытается «Евровидение», Роджер налаживает деловые связи Швеции и Беларуси. Два года он проработал в белорусском офисе шведской телекоммуникационной компании. Сейчас владеет уже собственной консалтинговой фирмой, продолжая работать с Беларусью.

Рогер Хеллквист, бизнесмен, координатор развития рынков Шведско-белорусской бизнес-ассоциации:

У вас развито машиностроение, белорусская техника может быть привлекательной на шведском рынке, она здесь очень нравится, как, например, «Гомсельмаш». Но ваши компании должны учиться изучать рынок и грамотно организовывать продажи. Кроме того есть потенциал в сотрудничестве с вашим Парком высоких технологий, мы готовы туда инвестировать, потому что в Швеции очень высокий уровень IT-сферы.

Арне не раз встречал гостей из Беларуси да и сам 25 раз был в нашей стране. Мечтает открыть Беларусь для своих земляков.

Арне Эллефорс, исполнительный директор Шведско-белорусской бизнес-ассоциации:

Мы назвали нашу концепцию «Точка назначения – Беларусь» вместо транзитного туризма. Многие едут в вашу страну, но не задерживаются надолго. А у вас есть Хатынь, Витебск с домом Шагала, Полоцк и самый маленький город Дисна, из которого можно заехать в Глубокое. Да и ваша продукция может расширить присутствие на нашем рынке.

Не даром ведь исторический путь из варяг в греки по белоруской Двине через Балтику лежал именно сюда, в Скандинавию.

Арне Эллефорс, исполнительный директор Шведско-белорусской бизнес-ассоциации:

В шведской истории мы всегда были обращены на Восток. Под Стокгольмом есть камень Рогволода, который основал Полоцк. А Полоцк в наших исторических книгах называют Пологинбург. Так что у нас очень давняя история сотрудничества.

И глядя на такой интерес, сомнений нет: история сотрудничества, которая пишется сейчас, будет такой же успешной.

И здесь уместно вспомнить девиз этого конкурса – «Объединяйтесь!», и его символ – одуванчик. Пушинки которого словно 43 страны собрались вместе в Стокгольме. Кстати, нынче в фаворитах наряду с Россией и Украиной и Австралия. Так что в 2017 году «Евровидение» вполне может стать «World-видением».