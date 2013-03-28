Выставка, посвященная истории вело- и мототехники в Беларуси, открылась в Минске

Новости Беларуси. Путешествие в прошлый век. В Минске открылась выставка «Два колеса», посвященная развитию вело- и мототехники в Беларуси. В экспозиции представлены уникальные «железные кони» даже из частных коллекций.

Сергей Харлей, байкер:

На сегодняшний день 5 лошадиных сил звучит смешно, но в то время, 50 лет назад, завидовали все.

У Сергея Харлея и самого в гараже настоящий музей. В коллекции – несколько раритетных мотоциклов. Транспорту отечественного производства известный байкер дает вторую жизнь. Например, «железный конь» 1961 года, купленный на «блошином» рынке, теперь на ходу. И даже сфотографироваться с ним друзья считают престижным.

Сергей Харлей, байкер:

Я лично собирал полностью мотоцикл, у меня он хранится в гараже. Когда купил, это было похоже на воронье гнездо.

На них выросло ни одно поколение. И даже сейчас во многих деревнях мы можем встретить такие мотоциклы, которые ездят спокойно. Это говорит о качестве мотоциклов, производимых в то время.

Мотоцикл, вызывающий больший интерес, – «Москва» 1951 года. Именно он стал образцом белорусского «Минска», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Харлей, байкер:

Он практически ничем не отличается. Это ДКВ, который выпускался в Москве, по всем чертежам, когда перевезли после войны в Москву, выпускали его. Это легендарнейший мотоцикл.

С каждым годом в белорусских мотоциклах увеличивалась мощность двигателей, совершенствовались различные механизмы и деформировались отдельные элементы. Так, неотъемлемый атрибут – багажник, появился только в 70-х.

Сергей Харлей, байкер:

Это мотоцикл, на котором ездили председатели колхозов. В основном его отдавали в провинцию, потому что он неприхотливый, надежный.

Самый быстрый «Минск» способен развивать скорость до 160 км в час. Он предназначен для шоссейно-кольцевых гонок. Интересно, что этот мотоцикл на треть выполнен вручную по индивидуальному заказу. И теперь единственный экземпляр в мире – гордость экспозиции.

Производство же велотехники в Минске началось раньше – в июне 1947 года. Тогда было собрано более 6,5 тысяч велосипедов.

Татьяна Шкляр, заведующая информационно-выставочного отдела Национального исторического музея Республики Беларусь:

Мы здесь можем увидеть первый велосипед, 1953 года, а также всем знакомые с детства «раскладушки», «взрослики», как мы их называли.