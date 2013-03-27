Неделя детской книги в Жодино - настоящий праздник для детей

Новости Беларуси. Неделя детской книги стартовала в Жодинской библиотеке. Мероприятие традиционно проводится во время весенних школьных каникул и становится настоящим праздником для детей, писателей, издателей и библиотекарей.

Книжный фестиваль в этот раз собрал более тысячи жодинских школьников. Каждый день детей и взрослых ждут встречи с любимыми литературными героями, местными поэтами и художниками. Состоятся также кукольные спектакли на экологическую тематику, викторины по истории Жодино, презентации лучших детских книг. К празднику в библиотеке развернулась фотовыставка «Счастливый мир детства», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.